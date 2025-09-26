Filistin Futbol Federasyonu, FIFA’ya gönderdiği 7 sayfalık mektupta İsrail’in futboldan derhal men edilmesini talep etti. Federasyon, Gazze’de yaşanan yıkım, ölümler ve spor altyapısının yok edilmesine dikkat çekti.

FIFA’ya resmi mektup gönderildi

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub imzasıyla FIFA’ya gönderilen mektup, “FIFA’ya somut eylem çağrısı: ırkçılık, apartheid, kışkırtma ve suç ortaklığına sıfır tolerans” başlığını taşıyor. Belgede, İsrail’in uluslararası futbol organizasyonlarından acilen çıkarılması gerektiği vurgulandı.

BM raporu ve çarpıcı veriler

Mektupta, BM Bağımsız Araştırma Komisyonu’nun İsrail’in Gazze’de Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediğini rapor ettiği hatırlatıldı. Ayrıca 7 Ekim 2023’ten bu yana 416 futbolcu ve futbol yetkilisinin hayatını kaybettiği, ölenlerin dörtte birinin çocuk olduğu belirtildi.

Spor altyapısı hedef alınıyor

Gazze’deki spor tesislerinin sistematik olarak ortadan kaldırıldığına dikkat çekilen raporda, futbolcuların ve genç sporcuların barış içinde gelişim alanlarının yok edildiği vurgulandı. Federasyon, bu saldırıların yalnızca sporun değil, toplumsal yaşamın da temelini hedef aldığını belirtti.

İsrailli futbolculara yönelik suçlamalar

Mektupta, bazı İsrailli futbolcuların ve kulüplerin Gazze’yi bombalayan hava kuvvetlerine açıkça destek verdiği iddia edildi. Ayrıca sosyal medya üzerinden soykırımı teşvik eden içeriklerin paylaşıldığı öne sürüldü.

FIFA’ya soruşturma çağrısı

Başkan Rajoub, FIFA’dan İsrail Futbol Federasyonu ve oyuncularına yönelik bağımsız bir soruşturma başlatılmasını talep etti. Ayrıca, Gazze ve Batı Şeria’daki futbol altyapısının yeniden inşası için uluslararası destek istedi.

FIFA’ya uyarı: “Kurallar ve evrensel değerler ihlal ediliyor”

HT Spor tarafından aktarılan mektupta, FIFA’nın bu konuda harekete geçmemesi halinde sadece kendi kurallarını değil, aynı zamanda uluslararası hukuku ve futbolun evrensel değerlerini ihlal etmiş olacağı vurgulandı.