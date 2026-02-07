Malatya’da 6 Şubat 2023 depremlerinin yıkıcı etkisiyle enkaz altında kalan ve evlat acısıyla sarsılan Sarıgül ailesi, tam üç yıl sonra aynı tarihte gelen bir mucizeyle hayata tutundu. Depremin yıl dönümünde dünyaya gözlerini açan erkek bebek, İkranur’un yasını tutan aile için hem derin bir hüznün hem de tarif edilemez bir tesellinin sembolü oldu.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında yakalanan Ahmet ve Gülden Sarıgül çifti, o gün sadece evlerini değil, 12 yaşındaki kızları İkranur’u da kaybetti. 6 Şubat sabahı enkazdan yaralı olarak kurtarılan anne, baba ve iki çocukları hayata tutunmayı başarırken, ailenin en büyük çocuğu İkranur, hafızalardan silinmeyen o tarihle birlikte sonsuzluğa uğurlandı. Aradan geçen üç yılın ardından, takvimler yine aynı günü gösterdiğinde, Sarıgül ailesinin kederli bekleyişi bu kez Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden gelen bir ağlama sesiyle bölündü.

Aynı günde 2 duygu

Sarıgül ailesinin yaşadığı bu kader kesişmesi, tıbbi açıdan da duygusal bir tabloyu beraberinde getirdi. Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatih Yiğit, bebeğin 6 Şubat sabahı saat tam 10.30 sularında, 3 kilo 500 gram ağırlığında ve sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini bildirdi. Doktor Yiğit, annenin geçmişte tam da bu saatlerde yaşadığı derin kaybın, yeni bir canın doğuşuyla bir nebze de olsa hafiflemesini temenni ederek, bu rastlantının ailenin hayatında yeni bir sayfa açacağını vurguladı. Hastane koridorlarında hakim olan atmosfer, depremin yıl dönümünde sadece yasın değil, yaşamın da kutsandığı bir ana dönüştü.

Mezarlık ziyareti yerine hastane odasında teselli

Doğum sonrası duygularını paylaşan anne Gülden Sarıgül, yaşadıkları durumu "anlatılması imkansız bir tezat" olarak tanımladı. Evlat kaybetmenin acısının hala taze olduğunu ifade eden acılı anne, kızının vefatının yıl dönümünde mezarlığa gitmeyi planlarken kendisini doğumhanede bulduğunu belirtti. İkranur’un boşluğunu hiçbir şeyin dolduramayacağını bilen Sarıgül ailesi, henüz ismini koymadıkları oğullarının gelişini "Allah’ın bir lütfu" olarak görüyor. Anne Sarıgül, evde kendilerini bekleyen bir kızı ve bir oğlu daha olduğunu hatırlatarak, yeni bebeklerinin eve gidişiyle birlikte tüm ailenin yeniden bir nebze olsun nefes alacağını dile getirdi.

Yas ve umudun ince çizgisi

Baba Ahmet Sarıgül ise yaşadıkları sarsıcı günlerin ardından gelen bu doğumun, kendileri için çok kıymetli bir hediye olduğunu söyledi. Kızının ölüm yıl dönümünde evlat sahibi olmanın kalbinde iki farklı duyguyu aynı anda yaşattığını belirten baba Sarıgül, "Bir yanda kaybettiğimiz İkranur’un hatırası, diğer yanda kucağımıza aldığımız evladımızın sevinci var" diyerek yaşadıkları ruh halini özetledi. Felaketin simgesi haline gelen 6 Şubat tarihi, Sarıgül ailesi için artık sadece yıkımı ve kaybı değil, aynı zamanda yeniden filizlenen bir yaşamı da temsil edecek.

