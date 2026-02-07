Son Mühür - ABD merkezli sosyal medya platformu Reddit, Türkiye’de şirket kurdu. İfade Özgürlüğü Derneği’nin paylaştığı bilgilere göre Reddit, Inc., “Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi” unvanıyla 50 bin lira sermayeyle faaliyete geçti.

Kurucu şirket Reddit, Inc. müdür olarak atanırken, tüzel kişi adına hareket etmek üzere Reddit’in hukuk şefi Benjamin Seong Lee yetkilendirildi. Şirketin faaliyet alanı internet ve çevrimiçi reklamcılık başta olmak üzere reklam, satış ve pazarlama hizmetleri sunmak olarak belirlenirken, ihtiyaç halinde Reddit’in çevrimiçi platformu ve uygulamasının geliştirilmesine yönelik çalışmaların da yürütüleceği kaydedildi.

Profesyonel destek sağlayacak

Ayrıca şirketin, Reddit Inc. ve bağlı kuruluşlarının küresel operasyonları ile ürünlerine stratejik, teknik, finansal, idari ve mevzuat alanlarında profesyonel destek sağlaması planlanıyor. Bu kapsamda çeşitli danışmanlık ve yönetim hizmetlerinin de sunulacağı belirtildi.

Temsilcilik yapmıyor

Reddit’in Türkiye’de kurduğu şirket, mevcut haliyle günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcıları için öngörülen temsilcilik yükümlülüklerine ilişkin yapısal şartları karşılamıyor. Sosyal medya yasası kapsamında belirli kullanıcı sayısına ulaşan platformların Türkiye’de temsilci bulundurması ve çeşitli yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Ancak Reddit’in Türkiye’deki şirket yapısının, bu yasal gereklilikleri henüz sağlamadığı belirtiliyor. Platform dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olsa da, Türkiye’de sosyal medya yasasının öngördüğü resmi temsilcilik statüsüne şu aşamada ulaşmış değil.