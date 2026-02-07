ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang ve kızı Caroline Lang hakkında, Fransa’da ön soruşturma başlatıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Jeffrey Epstein ile iletişim halinde oldukları ortaya çıkan Jack Lang ve kızı Caroline Lang hakkında dün ön soruşturma başlatıldı. Parquet National Financier tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın “ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığına dayalı para aklama” suçlaması kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Savcılık, ön soruşturmanın Mediapart tarafından Lang ve kızıyla ilgili ortaya konulan bulgular ile Epstein’le olası mali bağlantılara dayandığını bildirdi.

İstifa etmişti

Mediapart, Jeffrey Epstein’e ilişkin açıklanan yeni belgelere dayandırdığı haberinde, Epstein’ın 2016’da “vergi cenneti” olarak da bilinen Amerikan Virjin Adaları’nda kurduğu bir şirketteki hisselerin yarısının Caroline Lang’a ait olduğunu ortaya koydu. Epstein dosyasındaki belgelerde adı 900’den fazla kez geçen Caroline Lang, gelişmelerin ardından Bağımsız Yapımcılar Sendikası’ndaki (SPI) genel sekreterlik görevinden istifa etti.

Belgelerde eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang’ın isminin de 600’den fazla kez geçtiği belirtiliyor. Dosyaya yansıyan bilgilere göre Lang, Epstein’e Paris’te çeşitli kültürel geziler önerirken, Epstein’ın ise Nisan 2017’de eski bakana Fas seyahati için özel uçağını tahsis ettiği görülüyor. Bir başka e-postada Lang’ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein’e sorular yönelttiği yer alıyor.

Ayrıca Epstein’in Mart 2019’da Steve Bannon’a gönderdiği bir mesajda, Paris’teki Louvre Müzesi önünde Lang ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafın da bulunduğu kaydediliyor. Mesajın, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanına gönderildiği belirtiliyor.