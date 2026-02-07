Antalya’da ikamet eden Halit Mert isimli vatandaş, toplumsal etkinliklerde Türk lirasının maruz kaldığı fiziksel tahribatı engellemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu’na kritik bir başvuruda bulundu. e-Devlet kapısı üzerinden iletilen dilekçede, özellikle kutlama törenlerinde paranın üzerine iğne batırılması, bantlanması veya yerlere atılması gibi eylemlerin ulusal para birimimizin hem maddi bütünlüğüne hem de temsil ettiği manevi değere büyük zarar verdiği vurgulandı. Mert, bu tür saygısızca yaklaşımların önüne geçilmesi için acil bir yasal düzenleme yapılmasını ve denetim mekanizmalarının işletilmesini talep etti.

Takı törenlerindeki yanlış uygulamalar mercek altında

Geleneksel Türk kültüründe takı törenlerinin temel amacının yeni hayatına adım atan çiftlere ekonomik bir katkı sunmak olduğunu hatırlatan Halit Mert, mevcut uygulamaların bu asil amaçtan uzaklaştığını ifade etti. Dilekçesinde; düğün ve nişanlarda banknotların iğneyle delinerek elbiselere asılmasının, paraların birbirine bantla yapıştırılmasının, eğlence sırasında havaya savrulup ayaklar altında çiğnenmesinin kabul edilemez bir boyuta ulaştığını belirtti. Bu yöntemlerin paranın kullanım ömrünü kısalttığını ve milli sembolümüze olan saygıyı zedelediğini savunan Mert, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Caydırıcı tedbirler ve modern çözüm önerileri

Mevcut durumda Türk Parasını Koruma Kanunu’nda genel sınırlamalar bulunsa da, sosyal organizasyonlardaki spesifik ihlaller için net bir mevzuat boşluğu olduğunu dile getiren Mert, çözüm önerilerini de dilekçesine ekledi. Türk lirasının manevi şahsiyetini korumak adına takıların zarf içerisinde verilmesi veya özel sandıklarda toplanması gibi daha medeni yöntemlerin zorunlu hale getirilmesini önerdi. Ayrıca, milli paramıza zarar veren bu tip geleneksel dışı uygulamalarda ısrarcı olanlara yönelik idari yaptırımlar ve cezai işlemler uygulanmasının, toplumsal saygıyı yeniden tesis etmek adına şart olduğunu dile getirdi.