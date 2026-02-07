Son Mühür- Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Şeyh Said hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada “kişinin hatırasına hakaret” suçundan 6 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Şeyh Said’in torunları suç duyurusunda bulundu

Söz konusu paylaşıma ilişkin olarak 9 Kasım 2024 tarihinde, Şeyh Said’in torunları olduğu belirtilen kişiler tarafından Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şikayetin ardından dosya Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi’ne taşındı.

Mahkeme: Hatırasına alenen hakaret suçu oluştu

Davaya bakan mahkeme, Ümit Özdağ’ın kendisine ait olduğu belirtilen “umitozdag” adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şeyh Said’in hatırasına alenen hakaret suçunun oluştuğu kanaatine vardı.

Mahkeme, paylaşımın herkese açık bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılmış olmasını suçun aleniyet unsuru açısından değerlendirdi.

Davacıların hukuki ehliyeti bulundu

Kararda, Şeyh Said’in torunları olduğu belirtilen kişilerin, söz konusu suç bakımından davacı olma haklarının bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle davanın usul yönünden geçerli olduğu belirtildi.

Savunmalar hukuken yeterli bulunmadı

Mahkeme, savunma kapsamında ileri sürülen “siyasi kimlik”, “kamusal tartışma” ve “tarihsel değerlendirme” gerekçelerinin, kullanılan ifadelerin hakaret niteliğini ortadan kaldırmadığını vurguladı.

HAGB ve 5 yıl denetim kararı

Mahkeme, Ümit Özdağ hakkında 6 bin 500 TL adli para cezası, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ve 5 yıl denetim süresi uygulanmasına karar verdi. Açıklanan kararda, taraflar açısından itiraz yolunun açık olduğu da belirtildi.