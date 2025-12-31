Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takipçilerinden oy istedi ama kandisi için değil.

NBA'de sezona fırtına gibi giren Houston Rockets'ın MVP adayı Alperen Şengün'e All Star oylaması öncesi bir destek de Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş ingilizce hesabından paylaştığı mesajında,

''Ülkemizi dünyanın neresi olursa olsun başarıyla temsil eden her genç, bizim için bir gurur kaynağıdır.

NBA'ı fırtına gibi sallayan kendi Alperen Şengün'ümüzün All-Star oyununa uzanan yolunda yanındayız. Bu gurur hepimizin; bu başarı Türkiye'nindir. Oy vermeyi unutmayalım'' çağrısında bulundu.



All Star ne zaman, nerede?



Bu yıl 15-16 Şubat tarihlerinde Los Angeles'da gerçekleştirilecek All Star etkinliği için oy verme işlemleri devam ediyor.

Houston Rockets formasıyla etkili bir başlangıcın ardından sakatlık problemleriyle boğuşan Alperen Şengün Batı Konferansı'nda 308 bin 346 oyla 11'inci sırada yer alıyor.

