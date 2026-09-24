Son Mühür - Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde görevini sürdürürken aniden rahatsızlanan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, hemen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Sevim, 23 Eylül 2026 tarihinde hayatını kaybederek şehit düştü.

Bakan Yaşar Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı taziye mesajında şehit asker için derin üzüntüsünü dile getirdi. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Eylül 2026 tarihinde görev esnasında rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki görevini sürdürüyordu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde güvenliği sağlamak, mayın ile el yapımı patlayıcı temizliği yürütmek ve hayatın normalleşmesine katkı sunmak amacıyla sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekat Bölgesi görevinde yer alan Coşkun Sevim'in şehadet haberi tüm ülkeyi yasa boğdu.