Manisa’nın Alaşehir ilçesi, Sakarya Mahallesi’nde meydana gelen üzücü bir olayla sarsıldı. İstiklal Caddesi üzerinde yer alan beş katlı bir apartmanın en üst katında yaşamını sürdüren 54 yaşındaki Durmuş Yüksek, evinde hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Yüksek’in ölüm haberi, çevresinde düzenli ödemeleriyle tanınması ve kira yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine başlatılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, talihsiz adamın sessiz vedası mahalle sakinlerini derin bir yasa boğdu.

Kira ödemesi gecikince ekipler seferber oldu

Olayın fitilini ateşleyen gelişme, Durmuş Yüksek’in yıllardır sürdürdüğü alışkanlıklarını bozması oldu. Edinilen bilgilere göre, her ayın ilk döneminde ev kirasını aksatmadan ödeyen Yüksek’ten bu ay ses çıkmaması, gayrimenkul danışmanının dikkatinden kaçmadı. Durumu kontrol etmek amacıyla İstiklal Caddesi’ndeki adrese giden emlakçı, kapıyı çalmasına rağmen herhangi bir karşılık alamadı. Endişenin artması üzerine Yüksek’in Sarıgöl ilçesinde ikamet eden oğlu C.Y.’ye bilgi verildi. Babasının evine gelen C.Y. de kapıyı açmayı başaramayınca, durum vakit kaybetmeden emniyet, sağlık ve itfaiye birimlerine bildirildi.

Kilitli kapı itfaiye tarafından açıldı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, savcılık ve polis izniyle dairenin kapısını kontrollü bir şekilde açtı. İçeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, Durmuş Yüksek’in hareketsiz bedeniyle karşılaşıldı. Yapılan tetkikler sonucunda 54 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiği kesinleşti. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemelerin ardından Yüksek’in naaşı, otopsi süreci için önce Alaşehir Devlet Hastanesi morguna, ardından ise kesin ölüm sebebinin saptanabilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na nakledildi.

14 yıllık yalnızlık acı sonla bitti

Vefatıyla ilçeyi hüzne boğan Durmuş Yüksek’in hayat hikayesine dair dramatik detaylar da gün yüzüne çıktı. Emekli olduğu öğrenilen Yüksek’in, eşini yaklaşık 14 yıl önce kaybettiği ve o günden bu yana yaşamını tek başına idame ettirdiği belirlendi. Uzun yıllardır süren yalnızlığının ardından evinde ölü bulunan Yüksek’in kesin ölüm nedeni, adli tıp uzmanlarının hazırlayacağı raporla netlik kazanacak. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı soruşturma ise titizlikle devam ediyor.