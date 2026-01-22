Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Osman Aktaş yaşamını yitirdi. Talihsiz kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde kavşak girişinde meydana geldi

Kaza, akşam saatlerinde İzmir–Ankara D300 kara yolu üzerinde bulunan Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı girişinde gerçekleşti. Salihli’den Kula yönüne seyir halinde olan kamyon, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Kamyonun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

E.G. idaresindeki 45 AGL 582 plakalı kamyonun çarpması sonucu Osman Aktaş ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Osman Aktaş, ambulansla Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aktaş, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada, soruşturma başlatıldı

Yaşanan feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun kavşak girişinde yayaya çarptığı anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.