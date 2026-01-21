Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilerin sağlık harcamalarını hafifletecek yeni bir sosyal destek uygulamasını hayata geçiriyor. Belediye ile Manisa Eczacı Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, emeklilerin ilaç katkı payları ve raporlu ilaçlardan doğan fiyat farkları belediye tarafından karşılanacak.

Sosyal destek şubat ayında başlıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek uygulamanın şubat ayı itibarıyla başlayacağı açıklandı. Destek programı, özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi emeklilerin sağlık giderlerini azaltmayı hedefliyor.

Protokol sayesinde, emeklilerin eczanelerde karşılaştığı ek ilaç masraflarının önemli bir bölümü belediye bütçesinden karşılanarak vatandaşların ekonomik yükü hafifletilecek.

Başvurular online ve yüz yüze alınacak

Uygulamadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilecek. Ayrıca belediyeye bağlı çalışma ofislerine şahsen müracaat ederek de destek talebinde bulunulabilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinde ihtiyaç kriterlerinin esas alınacağı belirtildi.

“Emeklilerimizin sağlık yükünü hafifletmek istiyoruz”

Protokol imza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Dutlulu, “Özellikle durumu iyi olmayan emekli vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarından kaynaklanan fiyat farklarını ve katkı paylarını Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak karşılayacağız. Eczacı odamızla iş birliği içinde emeklilerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Eczacı Odası’ndan projeye destek mesajı

Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu ise belediye ile yapılan iş birliğinin halk sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Mutlu, proje sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara eczaneler aracılığıyla doğrudan ulaşılacağını belirterek, çalışmanın Manisa için örnek bir sosyal destek modeli olduğunu ifade etti.

Emeklilere yönelik sosyal politikalar güçleniyor

Yeni uygulama ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin emeklilere yönelik sosyal destek politikalarının kapsamı genişlerken, artan sağlık giderleri karşısında zorlanan emekliler için önemli bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.