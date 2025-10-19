İzmir’in Karaburun ilçesinde belediyeye ait bir taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle satışa çıkarıldı. Karaburun Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan taşınmazın satış ihalesi 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te Belediye Başkanlık Konağı’nda, Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

Satışa konu taşınmaz, Karaburun ilçesi Çatalkaya Mahallesi’nde yer alıyor. 135 ada 1 parsel numaralı taşınmazın arsa niteliğinde olduğu ve 19 bin 673 metrekare büyüklüğe sahip bulunduğu belirtildi. İmar planında konut alanı olarak görünen taşınmaz için TAKS 0,15 ve KAKS 0,30 olarak belirlendi.

Belediye tarafından belirlenen tahmini bedel 393 milyon 460 bin TL, geçici teminat bedeli ise 11 milyon 803 bin 800 TL olarak açıklandı. Geçici teminat, tahmini bedelin yüzde 3’ü oranında olup, ihaleye katılmadan önce belediyenin hesabına yatırılması gerekiyor. Kesin teminat oranı ise yüzde 6 olarak belirlendi.