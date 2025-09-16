Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde (MCBÜ) 2025-2026 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere ulaşımda kolaylık sağlamak amacıyla Muradiye Kampüsü’nde Manisakart basım noktası oluşturdu.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, T.C. kimlik kartlarıyla başvuruda bulunarak Manisakart sahibi olabilecek ve toplu taşıma hizmetlerinden indirimli faydalanabilecek. Ayrıca, mevcut kartların vize işlemleri de aynı noktada yapılabilecek.

İşlemler kampüste başladı

MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde açılan büroda 08.30-17.00 saatleri arasında yeni kart başvuruları ve vize işlemleri gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, kampüsten ayrılmadan işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyor.

Online vize kolaylığı

Manisakart işlemlerinde öğrencilere ek kolaylık sağlandı. Manisakart ve Üzüm mobil uygulamaları üzerinden öğrenci kartı tanımlanarak vize işlemleri çevrim içi yapılabiliyor. Böylece öğrenciler, başvuru noktalarına gitmeden işlemlerini kısa sürede tamamlayabiliyor.