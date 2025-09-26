Mahsun J. Sündüz, GAİN platformunda yayınlanan “Mahsun J.” adlı internet dizisinin ikinci sezon karakterlerinden biri olarak izleyiciyle buluşuyor. Dizide “Baribe Sündüz” karakterini tiyatro ve sinema oyuncusu İpek Türktan canlandırıyor. Mahsun J., BKM imzalı ve Ömer Sinir’in yönetmenliğinde çekilen bir komedi dizisi. Dizi, İstanbul’da motokurye olarak yaşam mücadelesi veren Mahsun’un ve çevresindeki renkli karakterlerin hayatını mizahi bir dille anlatıyor.

Baribe Sündüz karakteri, dizinin güncel sezonunda Mahsun’un karşılaştığı ve hikâyede önemli dönemeçler yaratan ilginç bir figür olarak öne çıkıyor. Mahsun J. dizisinde yer alan bu karakter, ikinci sezonda ve özellikle sekizinci bölümde izleyici karşısına çıkıyor.

İpek Türktan hangi dizilerde oynadı?

İpek Türktan, 1981 Mersin doğumlu oyuncu ve tiyatro yazarıdır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Televizyon, sinema ve dijital platform projelerinde pek çok kez kamera karşısına geçti. Kariyerinin öne çıkan yapımları arasında:

Bir Başkadır (Netflix) – “Meryem” karakteri

Beş Kardeş

Şahsiyet

Yalan Dünya

Tatar Ramazan

Camdaki Kız

Mahsun J. (GAİN dizisi) – “Baribe Sündüz” karakteri

Ünlü oyuncu ayrıca tiyatro sahnesinde ve bağımsız kısa film projelerinde de aktif, yenilikçi performanslarıyla biliniyor. Dijital ve ekran projelerinde farklı karakterlere hayat vererek modern televizyon oyunculuğunda önemli bir yer edindi.