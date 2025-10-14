Son Mühür / Yiğit Uzun- Yaklaşık beş aydır Marmara (Silivri) Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay hakkında, mahkeme tarafından tutukluluğun devamı yönünde karar verildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan son incelemede Karabay’ın tutuklu kaldığı sürenin “ölçülü” olduğu kanaatine vararak, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye talebini reddetti.

İfade özgürlüğü tartışması büyüyor

Gazeteci Furkan Karabay, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yönünde yayımladığı haberin ardından 15 Mayıs 2024’te gözaltına alınmış, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Karabay hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “yargıyı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları yöneltilmişti. Gazetecinin avukatları, yapılan haberin ifade özgürlüğü ve basın faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, uzun tutukluluk süresinin orantısız olduğunu savunuyor.

Beş ayı geçti, tek kişilik hücreye alındı

Karabay, tutukluluğunun büyük kısmını koğuşta geçirirken, geçtiğimiz haftalarda cezaevi idaresinin kararıyla tek kişilik hücreye alındı. Bu kararın gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmazken, yakın çevresi ve meslektaşları gazetecinin “tecrit koşullarında” tutulmasına tepki gösterdi.

Basın örgütlerinden tepki

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş ve çeşitli basın meslek kuruluşları, Karabay’ın tutukluluğunun gazetecilik faaliyetlerinin cezalandırılması anlamına geldiğini belirterek derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Meslektaşları, sosyal medyada “Gazetecilik suç değildir” etiketiyle destek kampanyaları başlattı.

Ne olmuştu?

Furkan Karabay, 15 Mayıs sabahı yayımladığı haberde Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreciyle ilgili iddiaları gündeme getirmiş, kısa süre sonra “yargı makamlarını hedef aldığı” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Aynı gün tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilen Karabay, o tarihten bu yana 152 gündür tutuklu.

Gazeteci, daha önce de benzer soruşturmalarla karşı karşıya kalmış, sosyal medya paylaşımları ve haber içerikleri nedeniyle hakkında çok sayıda dava açılmıştı.

Son kararla birlikte Karabay’ın cezaevindeki süreci belirsiz bir şekilde uzamış oldu.