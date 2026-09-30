Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş eşleşmesi iki yaralı takımı karşı karşıya getirdi. Siyah-beyazlılar ilk haftada Valencia Basket'e son saniyelerde 96-94 yenildi. İsrail ekibi de sezonu Fransa'da ASVEL karşısında 84-74'lük mağlubiyetle açtı.

13 sezon aradan sonra EuroLeague'e dönen Beşiktaş için hedef açık. Avrupa'daki ilk galibiyet. Kazanan taraf puan tablosunda sıfırı bozacak.

Maç saati, yayın ve salon bilgileri

Maç kağıt üzerinde Maccabi'nin iç sahası sayılıyor. Ancak güvenlik kaygıları yüzünden İsrail temsilcisi bu maçı Tel Aviv yerine Belgrad'da oynuyor.

Başlık Bilgi Tarih 30 Eylül 2026 Çarşamba Saat 21.05 (TSİ) Salon Aleksandar Nikolic Salonu, Belgrad Yayın S Sport ve S Sport Plus (şifreli) Organizasyon EuroLeague 2. hafta

Maçı internetten takip etmek isteyenler S Sport Plus aboneliğiyle bilgisayar, telefon ve akıllı televizyondan izleyebiliyor. Şifresiz yayın seçeneği bulunmuyor.

Beşiktaş eksik, tarih Maccabi'den yana

Siyah-beyazlılar Belgrad'a tam kadro gidemedi. Sakatlığı süren DaQuan Jeffries forma giyemiyor, kadroda bir eksik daha var. Bu tablo, rotasyonu dar bir takım için ağır bir yük.

Geçmiş de iç açıcı değil. İki takım Avrupa kupalarında daha önce 2 kez karşılaştı ve iki maçı da Maccabi kazandı. Beşiktaş ayrıca son 5 deplasman maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın sıradaki rakibi kim?

Beşiktaş, 2 Ekim Cuma akşamı İstanbul'da Barcelona'yı ağırlayacak. 4 gün içinde 2 zorlu maç, Kartal'ın EuroLeague dönüşünün ilk büyük sınavı olacak.

Takvim sıkışık. Belgrad'dan eli dolu dönmek, Barcelona maçına moralli çıkmak için en kestirme yol. Aksi halde siyah-beyazlılar sezona art arda 3 yenilgiyle başlama riskiyle yüz yüze gelecek.