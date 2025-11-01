Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesinde yaşanan tarihi eser hırsızlığının ardından güvenlik sisteminin tamamen yenileneceğini duyurdu.

Dati, katıldığı bir televizyon programında 19 Ekim’de gerçekleşen soygunla ilgili yürütülen soruşturmanın, müzenin 20 yılı aşkın süredir soygun ve izinsiz giriş risklerini yeterince ciddiye almadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Acil toplama talimatı verildi

Bakan Dati, yıl sonuna kadar devreye alınacak yeni güvenlik düzenlemeleriyle, müzeye yönelik yetkisiz girişleri ve araçlı saldırı ihtimallerini önlemeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu kapsamda, Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars’a müze konseyini acil olarak toplama talimatı verdiğini belirtti.

Yeni birimler kurulacak

Müzenin korunmasına yönelik adımların sadece teknolojik değil, kurumsal boyutta da güçlendirileceğini vurgulayan Dati, Louvre için özel bir emniyet ve güvenlik birimi kurulacağını bildirdi. Böylece, olası hırsızlık ve saldırı girişimlerine karşı daha etkin ve bütüncül bir savunma stratejisi geliştirilecek. Dati ayrıca, müze güvenliğinden sorumlu personelin ek eğitimlerle donatılacağını ve eskiyen ya da eksik güvenlik ekipmanlarının tamamen yenileneceğini ifade etti.