Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Srikakulam bölgesinde bulunan Swamy Venkateswara Tapınağı’nda meydana gelen izdihamda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kutsal Gün Kutlamasında Facia

Hindular, Hinduizm’in kutsal günlerinden biri olan “Ekadashi” dolayısıyla tapınağa akın etti. Yoğun kalabalık nedeniyle tapınakta izdiham yaşandı.

Olay sırasında çelik korkulukların çökmesiyle çok sayıda kişi yere yığıldı. Polis yetkilileri, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Başbakan Modi’den Başsağlığı Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Modi, hükümetin hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek sağlayacağını belirtti.

Yetkililer Soruşturma Başlattı

Yerel yönetim, izdihamın nedenine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. Olayın, kalabalığın kontrolsüz şekilde tapınak girişine yönelmesi sonucu yaşandığı düşünülüyor.