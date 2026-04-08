Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem başkanlarından Aziz Kocaoğlu da Meslek Fabrikası için düzenlenen eylemde konuştu. Konuşmasında “İyilik er ve geç kötülüğü yenecektir. Kötüler ilelebet başarılı olmamıştır ama iyiler elbet başarılı olacaktır” mesajı veren eski Başkan Kocaoğlu, “İstanbul Kanal Projesi, Çeşme Projesi tamamen arsa satmak içindir. Devletin uhdesinde olan ama gerçek sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan malları satmak için yapıyorlar” diyerek tepki gösterdi.

"Bu Meslek Fabrikası gibi birçok örnek var elimizden alınan" sözleriyle açıklamalarına devam eden Kocaoğlu, "Sadece birini sağlık ilgilendirdiği için paylaşmak istiyorum. Eşrefpaşa Hastanemiz, 81 vilayette belediyeye ait olan tek hastanedir. Köylerimizde, beldelerimizde sağlık taraması yapılıp, hasta olanları tedaviye alıp tedavi ediyorduk. Sen bunu yapamazsın izin vermiyoruz” dediler. Bunu biz yapacağız dediler hala yapıyorlar" diye konuştu.

“Tamamen arsa satmak için”

Süreçte birlik olunması gerektiğinin altını çizen Kocaoğlu, “Her sabah gazeteyi açıp sosyal medyaya bakıp satın almaları görüyorsunuz. Milletin mallarını görüyorsunuz. Giderayak devletin ne kadar malı varsa satıp gidecekler. Buna karşı durmak zorundayız. İstanbul Kanal Projesi, Çeşme Projesi tamamen arsa satmak içindir. Devletin uhdesinde olan ama gerçek sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan malları satmak için yapıyorlar. Bugün Meslek Fabrikası için direnmezsek yarın hepsi gidecek” dedi.

“Omuz omuza verip kazacağız”

“Gelecek kuşaklar için bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için mücadele edeceğiz” vurgusuyla açıklamalarına devam eden Kocaoğlu, “Torunlarımız, evlatlarımız için mücadele edeceğiz. Bu mallar, onların değil milletindir. Millet ya hakkına hukukuna sahip çıkacak ya da başka bir millet olacak. Biz başka bir millet olmayız. O zaman direneceğiz, doğru şeyler yapacağız. Omuz omuza verecek ve kazanacağız. Bu milleti aydınlığa çıkacağız” diye konuştu.