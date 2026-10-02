Son Mühür/Hüseyin Demir Sultanlar Ligi’nde büyük heyecan başlıyor. Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, 3-4 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak 1.hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. İzmir’de Aras Kargo Spor Kulübü ile Göztepe Spor Kulübü parkeye çıkacak. İzmir’in Sultanları Göztepe, sezonun ilk maçından önce son hazırlıklarını tamamlıyor.

Kaptan’dan taraftarlara çağrı!

Göz-Göz, İstanbul’da Kupa Voley maçlarında Aras Kargo Spor Kulübü’ne mağlup olurken İlbank’ı 3-0 mağlup etti. Göztepe’nin kaptanı Ezgi Bektaş, yeni sezon öncesi Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunurken, hedeflerinin bu sezon play-off olduğunu belirtti. Kaptan Bektaş, Göztepeli taraftarları maçlara davet etti.

Yushan Zhuang İzmir’de

Göztepe’nin yıldız voleybolcusu Yushan Zhuang İzmir’e geldi. Göztepe Spor Kulübü’nün oyuncusu Yushan Zhuang, Asya Oyunları’nda Çin Milli Takımı ile kazandığı altın madalyanın ardından İzmir’e geldi. Yushan’ı havalimanında Takım Menajeri Zeynep Seda Uslu ve altyapı sporcuları karşıladı. Altyapı sporcuları, oyuncuya elde ettiği başarı dolayısıyla çiçek takdim etti. Yushan Zhuang, sağlık kontrollerinin ardından takımla çalışmaya başlayacak.

İzmir’in Sultanları, galibiyet hedefliyor!

Göztepe Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi 1. haftasında deplasmanda oynayacağı İlbank maçı hazırlıklarına başladı. Başantrenör Radoslav Arsov yönetiminde İzmir temsilcisi, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Göztepe-İlbank karşılaşması 4 Ekim Pazar günü saat 16:00’da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonunda oynanacak. Büyük mücadele TVF Voleybol TV’den canlı olarak yayınlanacak. Geçen sezon ligde kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, yeni sezonda yenilen kadrosuyla play-off hedefliyor.