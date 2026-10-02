Türk futbolunun yönetim kademesinde taşlar yerinden oynuyor. TFF Merkez Hakem Kurulunda (MHK) yıllarca görev yapan Hakem İşleri Uzmanı Eren Acar’ın savcılık ifadesi, hakem dünyasındaki usulsüzlük iddialarını gün yüzüne çıkardı.

Sınav kağıtlarıyla oynandığını ve atamalara son dakikada müdahale edildiğini öne süren Acar, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya yönelik çok ağır suçlamalarda bulundu. Deprem etkisi yaratan ifadedeki detaylar dikkat çekiyor.

Kağıtlar değiştirildi, notlar sıfırlandı

MHK’de 2018-2025 yılları arasında kritik süreçleri yöneten Eren Acar, 15 Eylül 2025 tarihli ifadesinde sistemin nasıl işlediğini açıkça anlattı. Terfi ve tenzil sınavlarında usulsüzlük yapıldığını savunan Acar, istedikleri hakemi üst klasmana çıkarmak için sınav notlarına müdahale edildiğini iddia etti.

Kendi döneminde sahalardan uzaklaştırılan hakem Ali Tuna örneğini veren Acar, başarısız sayılan Tuna'ya gösterilen sınav kağıdının üzerindeki el yazısının dahi hakeme ait olmadığını belirtti. "İstedikleri hakeme istedikleri notu verip klasmanını belirliyorlar" diyen eski TFF çalışanı, istemedikleri isimlerin ise düşük not verilerek ya da sisteme yanlış puan girilerek alt klasmanlara düşürüldüğünü dile getirdi.

FaceTime üzerinden baskı ve HTS iddiası

Hakem atamalarının doğal akışına aykırı şekilde değiştirildiğine dikkat çeken Acar, kararların arkasındaki şüpheyi dile getirdi. Maçlara kısa bir süre kala listelerin güncellendiğini belirten Acar, Ferhat Gündoğdu'nun iletişim için FaceTime uygulamasını kullandığını ve hakemlere "Elimde HTS kayıtlarınız var, kiminle ne konuştuğunuzu biliyorum" diyerek baskı kurduğunu ileri sürdü.

Gündoğdu’nun geçmişine dair sosyal medyada yer alan bilgilere de değinen Acar, MHK Başkanı’nın FETÖ'den işlem gören Metin İyidil'in eski emir subayı olduğuna dair iddiaları aktardı.

"Uydurma suçla kovuldum"

Temmuz 2025'te kurumla ilişiği kesilen Acar, TFF’den "bilgi sızdırma" gerekçesiyle çıkarıldığını ancak bu suçlamanın tamamen uydurma olduğunu söyledi. Yıllarca güvenle çalıştığını vurgulayan eski uzman, hakkını aramak için iş mahkemesine başvurduğunu ve hukuki mücadelesini sürdürdüğünü ekledi.

Gerçeklerin sınav kağıtlarının incelenmesi ve HTS kayıtlarının taranmasıyla ortaya çıkacağını belirten Acar, aktif hakemlerin dinlenmesi halinde iddialarının doğrulanacağını savundu.

