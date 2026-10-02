Son Mühür/Hüseyin Demir Spor ekonomisti Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Türkiye Futbol Federasyonunda seçim sürecine ilişkin tartışmaların statü hükümleri temelinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Geçmiş dönemde TFF Başkan adayı olan, spor ekonomisi ve spor diplomasisi alanındaki uzmanlığıyla bilinen Devecioğlu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Olağan görev süresinin tamamlanması, başkanın istifası ve delegelerin olağanüstü genel kurul talebinin farklı süreçler olduğunu gazetemize belirten Devecioğlu, bu yolların her biri için öngörülen süre ve çoğunlukların dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

“Olağan seçim yılı 2027”

Mehmet Büyükekşi’nin 22 Haziran 2023’te dört yıllığına yeniden TFF Başkanı seçildiğini hatırlatan Devecioğlu, 2023–2027 olağan dönemi devam ederken 18 Temmuz 2024’te yapılan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulda İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun başkanlığa seçildiğini belirtti.

“Hacıosmanoğlu’nun görev süresi”

Devecioğlu, TFF Statüsü’nün 26/7. maddesi ile seçim tarihlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, 2024’teki seçimin yeni bir dört yıllık görev dönemi başlatmadığı görüşünü dile getirdi. Açıklamasında, “Dönem devam ederken yapılan seçimlerde, göreve gelenler mevcut dört yıllık dönemin kalan süresini tamamlar. Bu nedenle Hacıosmanoğlu’nun görev süresi, mevcut statüye göre 2027’de yapılacak seçimli olağan genel kurulun kapanışında sona erer” ifadelerine yer verdi.

“Delegelere yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor”

Olağan seçim takviminin liglerin tesciline bağlı olduğunu anlatan Devecioğlu, tescilin sezon sonuçlarının TFF tarafından resmen onaylanması anlamına geldiğini açıkladı. Statünün 27/1. maddesine göre seçimli genel kurulun, 2026–2027 sezonu liglerinin tescilinden itibaren en geç 45 gün içinde toplanması gerektiğini belirtti. Toplantının gündemi, yeri ve tarihinin de en az 15 gün önce ilan edilerek delegelere yazılı bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.

“Liglerin tescili resmi çağrıyla netleşir”

Devecioğlu, “Bugün kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Olağan seçim yılı 2027’dir; toplantının günü liglerin tescili ve resmî çağrıyla netleşir” değerlendirmesinde bulundu. Daha erken seçimin ise olağan takvimden ayrı olarak seçimli olağanüstü genel kurul sürecinin işletilmesini gerektirdiğini ifade etti.

“Üç ay içinde yeniden seçim seçim”

Başkanın istifası halinde uygulanacak süreci de açıklayan Devecioğlu, TFF Statüsü’nün 37/6. maddesinin üç ay içinde yeniden seçim yapılmasını öngördüğünü belirtti. Bu süreçte başkanlığa birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması halinde ikinci başkan vekilinin vekâlet edeceğini; her ikisinin de bulunmaması durumunda ise Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından bir kişiyi belirleyeceğini kaydetti.

“Yalnızca seçim kararı alınması yeterli değildir”

“Üç ay, seçimin gerçekleştirilmesi için üst sınırdır. Bu süre içinde yalnızca seçim kararı alınması yeterli değildir” diyen Devecioğlu, olağanüstü genel kurulun gündemi, tarihi ve yerinin en az 15 gün önce ilan edilmesi ve delegelere yazılı bildirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni seçilecek başkanın da yeni bir dört yıllık süreye başlamayacağını, mevcut olağan dönemin kalan kısmını tamamlayacağını ifade etti.

“30 gün içinde olağanüstü toplamakla yükümlü”

TFF delegelerinin de statüyle tanımlanmış bir yetkiye sahip olduğunu belirten Devecioğlu, 29/2. maddeye göre toplam delege sayısının yüzde 40’ının noter onaylı yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulunun genel kurulu en geç 30 gün içinde olağanüstü toplamakla yükümlü olduğunu açıkladı. Başvuruda bulunan delegelerin, temsil ettikleri üyeler tarafından usulüne uygun belirlenmiş olmaları ve talepte gündem maddelerinin belirtilmesi gerektiğini hatırlattı.

“Başvuru için 128 imza”

Devecioğlu, toplam delege sayısının 320 olduğu kabul edildiğinde başvuru için 128 imza gerektiğini belirterek, genel kurulun toplanması ile seçim kararının alınmasının iki ayrı aşama olduğuna dikkat çekti. Statünün 29/5. maddesi uyarınca, olağanüstü genel kurul gündeminde seçim maddesinin bulunması ve seçim kararının delege tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınması gerektiğini kaydetti. Bu eşiğin 320 delege üzerinden 161 oy olduğunu, kararın ardından en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunun yapılması gerektiğini ifade etti. 128 imza ve 161 oy hesabının yalnızca toplam delege sayısının 320 olması koşuluyla geçerli olduğunu vurgulayan Devecioğlu, kesin eşiklerin resmî delege tam sayısına göre belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“En sağlıklı karar seçimli olağanüstü genel kurul”

Devecioğlu, futbol kamuoyuna yönelik açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Delegeler, gerekli imza ve oy çoğunluğunu sağlayarak seçim sürecini işletebilir. Türk futbolunun yönetiminde değişim isteyen delegelerin elinde, statüyle tanımlanmış somut bir yetki ve sorumluluk bulunmaktadır. TFF yönetiminin bu süreçte alacağı en sağlıklı karar, seçimli olağanüstü genel kurul kararıdır. Futbol yönetiminde kurumsal devamlılık, şeffaflık ve demokratik meşruiyet, mevzuatın zamanında uygulanmasıyla güçlenir.”