Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketbol maçı öncesinde sarı lacivertli ekip, Avrupa arenasındaki yenilgisiz unvanını korumak için sahaya adım atacak. İlk iki haftada İtalya ve Almanya temsilcilerini dize getiren temsilcimiz, moralli bir şekilde taraftarının önüne çıkıyor.

Karşılaşma erken bir liderlik sınavı niteliği taşıyor. Parkeden galip ayrılacak taraf, zirve yürüyüşünde çok büyük bir psikolojik üstünlük elde edecek.

Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketbol maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol arasındaki EuroLeague randevusu bu akşam saat 20.45'ten itibaren S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen basketbolseverler S Sport kanalını, mobil ve internet üzerinden izlemek isteyenler ise dijital platformu tercih edecek.

İstanbul Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu kapılarını erken saatlerde taraftara açacak. Biletlerin büyük bölümü tükenirken salonda coşkulu bir atmosfer oluşması bekleniyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hakem üçlüsü ve kadrolar

Kritik randevuyu uluslararası tecrübeye sahip deneyimli bir hakem heyeti yönetecek. Karşılaşmanın başhakemliğini İspanya federasyonundan Emilio Perez üstlenirken, kendisine Almanya'dan Robert Lottermoser ile İspanya'dan Jordi Aliaga eşlik edecek.

Karşılaşma detayı Bilgi Maç tarihi ve saati 2 Ekim 2026 Cuma, 20.45 Oynanacağı salon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Yayıncı kanal S Sport ve S Sport Plus Başhakem Emilio Perez (İspanya)

Sarı lacivertli kulüp, maça gelen biletli basketbolseverlere pazar günü oynanacak lig maçına ücretsiz giriş hakkı tanımlayarak tribün desteğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

EuroLeague zirve yarışında 2'de 2 yapanların kapışması

Fenerbahçe Tarfin, sezonun ilk perdesinde Virtus Bologna ekibini 78-68 geçerken ikinci maçında Bayern Münih karşısında 100-76 gibi ezici bir skor elde etti. Dubai temsilcisi ise lige damga vurarak Real Madrid engelini 78-77, Barcelona eşleşmesini ise 94-87 kazanıp İstanbul'a geldi.

İki ekip son olarak eylül ayındaki hazırlık turnuvası üçüncülük mücadelesinde kozlarını paylaşmış, temsilcimiz o maçı 85-77 kazanmıştı. Zorlu kapışma iki formda takımın gövde gösterisine sahne olacak.