Olayın ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre Mizrahi'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtiliyor. Eşi Ralfi Mizrahi ve ailesi acı haberle sarsılırken, genç kadının bilinen bir sağlık sorununun olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Kesin ölüm raporunun, yapılacak incelemelerin ardından çıkması bekleniyor.

Leyla Mizrahi Kimdir?

Leyla Mizrahi, İzmir'in köklü ve saygın ailelerinden Özgörkey ailesinin bir ferdi olarak dünyaya geldi. Annesi, Özgörkey Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Özlem Özgörkey Adalı, babası ise İzmirli iş insanı Kemal Aktaş. Ailesinin sanayi ve iş dünyasındaki köklü geçmişi nedeniyle Leyla Mizrahi de hem iş hem de sosyal çevrelerde tanınan bir isimdi.

Eğitim hayatının ardından iş dünyasında da aktif olan Mizrahi, 2022 yılında iş insanı Ralfi Mizrahi ile evlendi. Bu evlilikle birlikte yaşamını İstanbul'da sürdüren Leyla Mizrahi, 5 ay önce bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Annelik heyecanını taze yaşayan Mizrahi'nin ani ölümü, geride 5 aylık bir bebek ve gözü yaşlı bir aile bıraktı.

Ölüm Nedeni ve Son Gelişmeler

İstanbul'daki konutunda cumartesi sabahı yaşamını yitiren Leyla Mizrahi'nin vefatıyla ilgili öne çıkan ilk bulgu kalp krizi oldu. Sabah saatlerinde uyanmaması üzerine durumun fark edildiği ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Özellikle doğumdan kısa bir süre sonra yaşanan bu ani kayıp, doğum sonrası oluşabilecek sağlık risklerini veya teşhis edilmemiş kalp rahatsızlıklarını gündeme getirdi.

Ailesi ve Taziye Mesajları

Leyla Mizrahi'nin vefatı, annesi Özlem Özgörkey Adalı ve babası Kemal Aktaş başta olmak üzere tüm Özgörkey ve Mizrahi ailelerinde şok etkisi yarattı. İzmir ve İstanbul iş dünyasından birçok isim, aileye taziye ziyaretlerinde bulunarak acılarını paylaştı. Cenaze töreniyle ilgili detayların, ailenin yapacağı bilgilendirmenin ardından netleşmesi bekleniyor.