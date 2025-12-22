Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformu HBO Max'te izleyiciyle buluşan "Jasmine" dizisi hakkında geçtiğimiz günlerde "katalogdan çıkarma" ve en üst sınırdan idari para cezası kararı verdi. Kurul, dizinin ilk bölümünde yer alan bazı sahnelerin "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu" gerekçesiyle bu yaptırımı uyguladı. Ancak verilen ağır cezaya rağmen dizinin yayın süreci durmadı ve platform, yapımın ikinci bölümünü erişime açtı.

Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran TV+ platformu, RTÜK'ün inceleme başlattığını duyurmasının ardından diziyi kütüphanesinden kaldırdı. Buna karşın dizinin orijinal yayıncısı olan HBO Max, Türkiye'deki erişim kısıtlamaları tartışılırken ikinci bölümü yayınlayarak sürece farklı bir boyut kazandırdı. Karar, sosyal medyada ve kamuoyunda sansür ve dijital yayıncılık ilkeleri üzerinden yeni bir tartışma başlattı.

RTÜK'ten En Üst Sınırdan Ceza

RTÜK, haftalık olağan toplantısında "Jasmine" dizisini masaya yatırdı. Yapılan incelemeler sonucunda, dizideki kurgunun ve bazı sahnelerin 6112 sayılı Kanun'a aykırı olduğu tespit edildi. Özellikle aile yapısını hedef aldığı ve müstehcenlik içerdiği belirtilen sahneler nedeniyle, yayıncı platforma mevzuatın öngördüğü en ağır yaptırım olan "katalogdan çıkarma" cezası verildi.

Bu ceza, ilgili içeriğin Türkiye sınırları içerisindeki kataloglardan tamamen silinmesini ve erişimin engellenmesini zorunlu kılıyor. Kararın ardından yerli platformlar hızlıca aksiyon alarak içeriği kaldırsa da, global platformdaki yayın akışının devam etmesi, denetim mekanizmasının sınırları konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Jasmine Dizisinin Konusu Nedir?

Tartışmaların odağındaki "Jasmine", hayatta kalma mücadelesi veren iki kardeşin karanlık hikayesini konu alıyor. Kalp hastası olan genç kadın Jasmine ve ona saplantılı bir şekilde bağlı olan ağabeyi Tufan, sağlık sorunları ve zorlu yaşam koşullarıyla boğuşuyor. İkili, hayatta kalmak için tehlikeli ve ahlaki sınırları zorlayan bir yola giriyor. Dizi, bu süreçte karakterlerin yaşadığı psikolojik gerilimleri ve suç dünyasıyla olan temaslarını işliyor.

Başrol Oyuncuları Kimdir?

Dizinin başrolünde, Jasmine karakterine hayat veren Asena Keskinci yer alıyor. 2001 doğumlu genç oyuncu, daha önce "Bez Bebek" ve "Ahlat Ağacı" gibi yapımlardaki performansıyla tanındı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan Keskinci, bu dizideki rolüyle kariyerinde farklı bir dramatik ton yakaladı.

Dizide Jasmine'in ağabeyi Tufan karakterini ise Burak Can Aras canlandırıyor. Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Aras, karakterin saplantılı ve karanlık ruh halini yansıtan performansıyla dikkat çekiyor. İkilinin uyumu ve hikayenin sert atmosferi, dizinin aldığı tepkilerin ve ilginin ana kaynağını oluşturuyor.