Son Mühür- Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedeflediği Robert Lewandowski için ilk resmi temasını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Barcelona'da forma şansı sınırlı olan Polonyalı golcüye teklif sundu.

Sözleşme süresi konusunda farklı beklentiler

Fenerbahçe, 37 yaşındaki yıldız oyuncuya 1,5 yıllık kontrat önerisinde bulundu. Ancak Lewandowski'nin hedefi 2,5 yıllık bir sözleşme. Taraflar arasında bu nedenle henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Barcelona'da ayrılık ihtimali artıyor

Bu sezon Barcelona'da düzenli olarak ilk 11’de görev yapamayan Lewandowski’nin ocak ayında ayrılma ihtimali güçleniyor. Teknik ekip planlaması ve forma rekabeti, golcünün rotasyonda geri düşmesine yol açtı.

Lewandowski’nin hedefi

Polonyalı yıldız, milli takım kariyerinde son Dünya Kupası’nı deneyimlemeyi planlıyor. Yaz ayına kadar düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe transfer olmayı düşündüğü belirtiliyor.

Fenerbahçe kadrosunda düzenleme planları

Sarı-lacivertli yönetim, Lewandowski operasyonu sürerken kadroda da düzenlemeye gidilecek. Ocak ayında sol stoper takviyesi planlanıyor. Öte yandan Youssef En-Nesyri için gelecek tekliflerin değerlendirilmesi ve Sebastian Szymanski ile yolların ayrılması ihtimali gündemde.