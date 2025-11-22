Son Mühür - La Liga’nın 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Elche Teknik Direktörü Eder Sarabia, Madrid ekibinin genç yıldızı Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarabia, “Real Madrid’de izlemekten en çok keyif aldığım oyuncu Arda Güler. O benim zaafım. Tam bir fenomen” ifadelerini kullandı. Bu sözler, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve İspanyol basınında geniş şekilde yer buldu.

Arda Güler’in maçtaki rolü

Genç milli oyuncu Arda Güler’in Elche deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Orta sahada görev alması öngörülen Arda, bu sezon sergilediği etkili performansla teknik ekibin ve taraftarların güvenini kazandı.

İspanya basınında gündem oldu

Sarabia’nın Arda Güler için yaptığı övgü dolu açıklamalar, özellikle İspanyol futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. Genç yıldızın performansı ve saha içi etkisi, Real Madrid’in ligdeki liderlik yolculuğunda da merakla takip edilecek unsurlar arasında yer alıyor.