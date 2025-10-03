Son Mühür- Usta tiyatrocu Levent Kırca’nın sanat mirasını taşıyan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Habib Aytekin, Zorlu PSM sahnesinde sergilediği performansla sanatseverlerin gönlünü fethetti. Sahneye koyulan “Hasret” adlı oyun, Aytekin’in ustalıkla sergilediği oyunculuk yeteneğiyle izleyicilerden tam not aldı. Duygusal derinliği olan sahneleriyle salondaki herkesin kalbine dokunan Aytekin, gösterimin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. İki perdelik bu özel yapım, sadece bir tiyatro oyunu olmanın ötesinde, merhum sanatçı Levent Kırca’ya duyulan vefa, özlem ve saygının sahneye yansıtılmış hali olarak nitelendirildi.

Mimikleriyle ustasına saygı duruşu: Sanatın kuşaklar arası devamı

Habib Aytekin, sahnedeki güçlü duruşu, etkileyici mimikleri ve karakter çözümlemesiyle bir kez daha merhum hocası Levent Kırca’nın sanatsal öğretilerini benimsediğini ve onun izinden yürüdüğünü kanıtladı. Performansı, Kırca’nın kendine has üslubunu modern bir yorumla birleştirerek izleyiciye sundu. Gösterimin ardından hislerini dile getiren Aytekin, derin bir özlem taşıdığını ifade etti. Ünlü oyuncu, “Üstadımı çok özlüyorum. Keşke hayatta olsaydı da bu oyunu izleyebilseydi. Onun öğretileri ve sanatı hep yol göstericim olacak,” sözleriyle, sanatsal yolculuğundaki temel motivasyon kaynağının Levent Kırca olduğunu dile getirdi.

“Hasret” sosyal medyada gündem oldu: Sanat ve magazin dünyasının ilgisi

“Hasret” oyunu, Zorlu PSM’deki prömiyerinin ardından sadece tiyatro eleştirmenlerinden değil, aynı zamanda sosyal medyada ve magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Aytekin'in duygusal ve başarılı performansı, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girerek gündem oldu. Habib Aytekin, bu oyunla hem usta-çırak ilişkisinin nadide bir örneğini sergilemiş hem de Türk tiyatrosundaki güçlü kuşağın devam ettiğini kanıtlamıştır. Oyunun önümüzdeki dönemde de yoğun ilgi görmesi ve tiyatro salonlarını doldurması bekleniyor.