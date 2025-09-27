Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Rus doğalgazına yönelik gelecekte alabileceği kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, Türkiye'nin Rus gazından vazgeçmesi durumunda bu karara saygı duyacaklarını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMUNA SAYGI DUYUYORUZ"

Spekülasyondan kaçınmak istediğini belirten Lavrov, Türkiye ile ilişkilerde karşılıklı saygının önemini vurguladı. Lavrov, “Spekülasyon yapmak istemem ama Türkiye ve diğer tüm ortaklarımızla ilgili her zaman söylediğimi yinelemek isterim: Türkiye Cumhuriyeti’nin tutumuna saygı duyuyoruz ve Türkiye’nin kendisine ve halkına saygı duyduğundan hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.