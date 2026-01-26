Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de Barış Turgut’un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda örgüt lideriyle birlikte toplam 38 şüpheli yakalandı.

17 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 17 kişi tutuklandı. 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Milyarlarca liralık hesap hareketi incelendi

Bakan Yerlikaya, suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 araca ve son 5 yıl içerisinde toplam 10 milyar 761 milyon lira hesap hareketi tespit edilen 85 banka hesabına el konulduğunu duyurdu.

Lavaş ekmeği piyasasında tekelleşme iddiası

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeli çalışma kapsamında; örgütün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla üreticilere yönelik tehdit ve baskı uyguladığı belirlendi. Şüphelilerin ayrıca 2 kasten yaralama olayına karıştığı, iş yerleri ve üreticilere yönelik 10 ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonlarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

“Mücadelemiz kesintisiz sürecek”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, operasyonda görev alan Mersin Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve emniyet personeline teşekkür etti. Yerlikaya, kamu düzenini bozmayı hedefleyen suç örgütlerine karşı mücadelenin yılın her günü sürdürüleceğini vurguladı.