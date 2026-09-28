Lanterns 1. sezon 8. bölüm tarihi, ABD'deki yayın saatine göre belirleniyor. Bölüm 4 Ekim Pazar akşamı ABD Doğu saatiyle 21.00'de HBO'da yayınlanacak, aynı anda HBO Max'e de gelecek. Sezon finalinin adı "Dirt and Stars".

Türkiye'de diziyi izlemenin resmi yolu HBO Max aboneliği. Platformun aylık fiyatı 229,90 liradan başlıyor.

Lanterns 8. bölüm ne zaman, saat kaçta?

Final bölümü 5 Ekim Pazartesi, Türkiye saatiyle 04.00'te yayında. Erken kalkanlar kahvaltı öncesi izleyebilecek, geri kalanlar için bölüm gün boyu platformda bekleyecek.

Dizi 16 Ağustos'tan beri her hafta tek bölümle ilerliyor, toplu yayın yapılmıyor. 7. bölüm de bu sabah aynı saatte yayınlandı. Hal Jordan ile John Stewart'ın Nebraska'nın küçük kasabası Rushville'de başlayan cinayet soruşturması, finalde son perdesine ulaşacak.

Türkiye'de izleme seçenekleri ve fiyatlar

HBO Max, 15 Nisan 2025'te BluTV'nin yerini alarak Türkiye'de yayına başladı. Lanterns, platformda Türkçe altyazı seçeneğiyle yer alıyor. İki paket arasındaki fark ekran sayısı ve görüntü kalitesinde.

Paket Aylık Yıllık Ekran ve kalite Standart 229,90 TL 2.299 TL Aynı anda 2 cihaz, Full HD Özel 299,90 TL 2.999 TL Aynı anda 4 cihaz, 4K UHD ve Dolby Atmos

Standart paket 30, Özel paket 100 içeriği indirip internetsiz izleme imkânı veriyor. Yıllık ödemeyi seçenler, Özel pakette aylık ödemeye göre 599,80 lira tasarruf ediyor. Fiyatlar uygulama mağazasına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Finalden beklentiler ve 2. sezon

Sezon ortası fragmanı, finalde Sinestro'nun dönüşünü ve Nathan Fillion'un Guy Gardner'ının ekrana gelmesini işaret ediyor. Hal Jordan'ı Kyle Chandler, John Stewart'ı Aaron Pierre canlandırıyor.

İkinci sezon için henüz resmi onay yok. Showrunner Chris Mundy, Christopher Cantwell ile yeni sezonun hikâyesini şimdiden yazmaya başladı, ancak HBO kararını açıklamadı. Dizi ilk üç günde dünya genelinde 9,3 milyon izleyiciye ulaşarak DC Studios'un HBO Max'teki en güçlü dizi açılışını yaptı.