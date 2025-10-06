Son Mühür /Atakan Başpehlivan- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’de bu gece ve yarın etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları kısa mesaj yoluyla uyardı.

Sel, su baskını ve dolu riski

Mesajda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre İzmir genelinde çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFAD’dan önlem çağrısı

AFAD tarafından saat 14.01’de gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“MGM’ye göre İzmir’de bu gece ve yarın çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve doluya karşı tedbirli olun.”

Riskli bölgelerden uzak durun

AFAD, olası olumsuz hava koşullarına karşı özellikle dere yatakları, bodrum katları ve su baskını riski yüksek bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Kurum, gelişmelerin Meteoroloji’nin resmi kanallarından ve AFAD’ın duyurularından takip edilmesini önerdi.

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, İzmir il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bildirildi.

Kuzey ve güneybatı ilçelerinde risk yüksek

Uyarıya göre, yağışların kentin kuzeyinde yer alan Dikili, Bergama, Aliağa ve Foça ile güneybatısında bulunan Seferihisar, Menderes ve Selçuk çevrelerinde çok kuvvetli seviyelere ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, dere yatakları, alt geçitler ve su baskını riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.