Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Aile Vakfı tarafından Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nde gerçekleştirilen "Üçüncü Aile Çalıştayı: Sosyo -Kültürel Riskler ve Aileye Yönelik Tehditler" programına katıldı. Programda, İstanbul Valisi Davut Gül, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İstanbul Aile Vakfı Ömer Karabıyık ve çok sayıda davetli de yer aldı.

"Bu devrim diğerlerinden farklı, çünkü sessiz"

Programda konuşan Bakan Göktaş, "Tarihin her döneminde toplumlar çeşitli imtihanlardan geçti. Tarım devrimi, aileyi dönüştürdü. Sanayi devrimi, işi ve evi birbirinden ayırdı. Şimdi ise yeni bir kırılma noktasındayız, dijital devrim Bu devrim diğerlerinden farklı, çünkü sessiz. Dumanı yok, sireni yok, barutu yok. Ama etkisi derin ve güçlü.

Dijitalleşme aileyi, mekandan bağımsız, zamandan hızlı, kültürden kopuk bir forma dönüştürebiliyor İnsan zihnini, duygu düzenini, mahremiyet algısını görünmez biçimde değiştiriyor. Soru basit, ama derin. Dijital çağ, aileyi yeniden mi tanımlıyor? Yoksa biz tanımlamayı ihmal ettiğimiz için mi aileye yönelik riskler belirginleşiyor.

Dijitalleşme, bize sadece yeni araçlar sunmadı. Yeni bir yaşam ritmini de beraberinde getirdi. Bilgi çoğaldı, fakat dikkat azaldı. İletişim hızlandı, fakat derinlik kaybolmaya başladı. Bağlantılar arttı, fakat insanın insanla kurduğu bağ zayıfladı" dedi.

"Çocuklarımız, artık oyunu mahallede oynamıyor"

Bugün aileyi konuşurken teknolojinin ördüğü yeni zihinsel iklimi de anlamak zorundayız diyen Bakan Göktaş, "Ekran artık hepimiz için bir zaman, bir mekan, bir kültür üreticisi. Dijital dünyanın yerlileri olan çocuklarımız, artık oyunu mahallede değil; algoritmaların yönettiği bir akışta deneyimliyor.

Çocuklarımız siber zorbalıktan yanlış içeriklere, çevrimiçi istismardan dijital bağımlılığa kadar pek çok riskle karşı karşıya kalıyor. Ekran süresi arttıkça aile içi iletişim azalıyor, ortak zaman kavramı zayıflıyor. Gençler için başarı, emekten çok beğeni sayısıyla ölçülür hale geldi" ifadelerini kullandı.