Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.
AKOM'un açıklaması şu şekilde:
"İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir"
AKOM 25 Ocak 2026 hava durumu
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu:
26 Ocak Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
27 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
28 Ocak Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu
29 Ocak Perşembe: Hafif yağmurlu
30 Ocak Cuma: Hafif yağmurlu
31 Ocak Cumartesi: Sağanak yağmurlu
