Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

AKOM'un açıklaması şu şekilde:

"İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir"

AKOM 25 Ocak 2026 hava durumu

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu:

26 Ocak Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

27 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

28 Ocak Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

29 Ocak Perşembe: Hafif yağmurlu

30 Ocak Cuma: Hafif yağmurlu

31 Ocak Cumartesi: Sağanak yağmurlu