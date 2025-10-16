Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Milli Savunma Bakanlığı dışındaki tüm bakanlıkların bünyesinde “Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı” kuruldu.

Olağanüstü durumlara kurumsal koordinasyon

Yeni düzenlemeyle kurulan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı, bakanlıkların afet, acil durum, sivil savunma, seferberlik ve savaş hali gibi olağanüstü koşullara yönelik hazırlık, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütecek. Bu birim, olası krizlerde kurumlar arası eşgüdümün artırılması ve acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla faaliyete geçecek.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Milli Savunma Bakanlığı hariç tüm bakanlıkların bu daire başkanlığını bünyelerinde kurmaları zorunlu hale geldi.

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri şu şekilde:

- Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

- Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

- Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

- Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

- Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

- Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.