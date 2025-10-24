Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Demokrasi Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı “İlk Dersimiz: Filistin” etkinliğiyle başladı. Programda Filistin’in tarihsel süreci, güncel durumu ve Kudüs’ün çok katmanlı yapısı akademik bir bakışla ele alındı.

“İlk Dersimiz: Filistin” ile yeni akademik yıl başladı

İzmir Demokrasi Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı anlamlı bir etkinlikle açıldı. “İlk Dersimiz: Filistin” başlığıyla düzenlenen programa, akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu yaptı.

Filistin’in tarihi ve güncel durumu tartışıldı

Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Yasemin Avcı’nın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Filistin’in tarihsel gelişimi, bölgedeki siyasi süreçler ve mevcut durum akademik bir çerçevede değerlendirildi. Prof. Dr. Avcı, tarihsel belgeler ve örneklerle Filistin’in çok katmanlı geçmişini anlattı.

“Üç Zamanın Şehri Kudüs” sergisi ilgi gördü

Etkinliğin ardından “Üç Zamanın Şehri Kudüs” başlıklı fotoğraf sergisi ve video gösterimi gerçekleştirildi. Dr. Mihriban Uçar Gönüllü ve Dr. Yunus Emre Akyol’un hazırladığı sergide, Kudüs’te çekilen fotoğraflar aracılığıyla kentin kültürel mirası ve tarihsel katmanları tanıtıldı. Görsellerin ardındaki hikâyeler katılımcılarla paylaşıldı.

Tarih ve kültür bir arada

Program, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesindeki Konferans Salonu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Fuaye Alanı’nda yapıldı. Katılımcılar, hem akademik sunumlar hem de görsel anlatımlar sayesinde Filistin ve Kudüs’ün tarihine ilişkin kapsamlı bir perspektif edinme olanağı buldu.