İzmir’in Foça ilçesi, etkili olan sağanak yağış nedeniyle adeta sular altında kaldı. Sadece birkaç saat içinde metrekareye 155 kilogram yağış düşerken, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu taşkınlar meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yoğun yağışın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Tugay, 192 araç ve 350 personelin Foça genelinde yürüttüğü çalışmaları yerinde denetledi.

Başkan Tugay sahada inceleme yaptı

Yağışın etkilerini değerlendirmek üzere Foça’ya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, beraberinde Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Uzun, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz ile birlikte sahada incelemelerde bulundu. Başkan Tugay, Yeni Foça sahilinde yürütülen su tahliye, mazgal temizleme ve kanal açma çalışmalarını inceledi, ekiplerden detaylı bilgi aldı. Ardından Foça merkezine geçen Tugay, esnafla bir araya gelerek yaşanan sorunları dinledi ve ilgili birimlere çözüm talimatı verdi.

Evleri su basan vatandaşlarla görüştü

Foça merkezdeki incelemeler sırasında evleri su baskınından etkilenen vatandaşlarla da buluşan Başkan Tugay, talepler ve ihtiyaçlar hakkında bilgiler aldı.

192 araç ve 350 personel seferber oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetin ardından adeta seferberlik ilan etti. İZSU ve İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Afet İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Sosyal Hizmetler, Muhtarlık İşleri, Fen İşleri ve Veteriner İşleri Daire Başkanlıkları ekipleri bölgede yoğun mesai harcadı. Toplam 192 araç ve 350 personel, su tahliye çalışmaları yürütürken vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılama konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yurttaşlara sıcak çorba ikramı

Yoğun yağıştan etkilenen bölge halkına destek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı harekete geçti. İki ikram aracı, vatandaşlara 500 kişilik sıcak çorba dağıttı. Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, yurttaşlara sıcak yiyecek desteği sağlandı.