Son Mühür- Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göz-Göz, 2025-2026 sezonun 21. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak müsabakanın detayları ise merak konusu oldu.

Peki, maç öncesi iki takımda son durum ne? Konyaspor- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor birebirde üstün

Konyaspor, Göztepe’yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı. Göztepe ise Konyaspor’a rakip olduğu son altı Süper Lig maçının yalnızca birini kazandı.

İki takımın birbirine konuk olduğu son 10 resmi müsabakada Konyaspor 5, Göztepe ise 4 galibiyet aldı. Bir karşılaşmada ise iki takım yenişemedi.

Göztepe yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Göztepe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada da mağlup olmadı. Sarı- kırmızılı ekip söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet alırken, zorlu Fenerbahçe deplasmanında ise rakibiyle berabere kaldı.

İzmir temsilcisi, bu sezon ligde kalesinde yalnızca 12 gol görerek savunma gücüyle ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Öne çıkan detaylar

Bu sezon Süper Lig'de 39 puan toplayan Göz-Göz (11G 6B 3M), lig tarihinde geride kalan 20 maç ile en yüksek puanına ulaştı. Sarı- kırmızılı ekip aynı zamanda deplasmanda oynadığı son dört lig maçını da kaybetmedi.

Konyaspor ligde uzun süredir galibiyet hasreti yaşıyor. Son 10 lig maçını kazanamayan yeşil-beyazlılar, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Bu sezon Süper Lig’de maçların ilk yarılarında kalesini en iyi savunan takım Göztepe oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk 45 dakikalarda yalnızca 4 gol yedi. Konyaspor ise aynı periyotta rakiplerine en fazla gol şansı tanıyan üç takımdan biri konumunda.

Konyaspor- Göztepe maçının hakemi kim?

Konyaspor ve Göztepe’nin oynanacağı karşılaşmanın hakemi Yasin Kol oldu. Kol’un yardımcılıklarını ise Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman oldu.

Yasin Kol, Göztepe’nin şimdiye dek 13 karşılaşmasında görev aldı. Göztepe söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Yasin Kol, Göztepe’ye 30 sarı kart, 4 kırmızı kart gösterirken; rakip takımlara ise 27 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi.

Trabzon Bölgesel hakemlerinden Yasin kol bu sezon ise Göztepe’nin 3 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılı ekip 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kol, Göztepe’nin son olarak evinde karşılaştığı Samsunspor maçında görev aldı ve o karşılaşmadan Göz-Göz sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İki takımın eksikleri

Yeşil-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Y. Andzouana, Rayyan Baniya, Ufuk Akyol sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak.

Deniz Türüç ise sarı kart cezasından dolayı takımını yalnız bırakacak. Göztepe’de ise iki eksik bulunuyor. İsmail Köybaşı ve A. Antunes sakatlıkları dolasıyla kadroda bulunmuyor.

Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor- Göztepe maçı, 8 Şubat 2026 Pazar günü (yarın) saat 17:00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.