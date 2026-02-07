Son Mühür/ Cumhur Erkek- Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, CTE Genel Merkezi'nde özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, infaz kurumlarındaki mahkûm sayısını ve kapasite durumunu değerlendirdi. Yıldırım, cezaevlerinin şu anki kapasitesinin çok üzerinde bir nüfus barındırdığını ifade etti.

403 bin kişi cezaevinde

Genel Müdür Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında bugün itibarıyla yaklaşık 403 bin hükümlü ve tutuklu bulunuyor.

Kapasite %140 seviyesinde

Cezaevlerindeki doluluk oranının yüzde 140 seviyesine ulaştığını belirten Yıldırım, bu durumun koğuşlardaki yoğunluğu artırdığını ve infaz sisteminin işleyişi üzerinde zorlayıcı bir tablo oluşturduğunu kaydetti. Yoğunluğun fiziksel koşullar ve sosyal faaliyetler üzerindeki baskısına rağmen, şu an için basına yansıyan çok ciddi bir sorun yaşanmadığı ifade edildi. Genel Müdür Yıldırım, Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında bugün itibarıyla yaklaşık 403 bin hükümlü ve tutuklu bulunduğunu ifade etti.

Yeni inşaatlar devam ediyor

Kapasite aşımının önüne geçilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen yeni cezaevi projeleri hız kesmeden sürüyor. Yeni inşa edilen cezaevlerinin sadece birer barınma alanı olmayacağını vurgulayan Yıldırım, bu kurumların modern ve rehabilitasyon odaklı yapılacağını belirtti.

Yıldırım, yeni projelerin içeriğine dair şu detayları paylaştı:

Modern Güvenlik: Yeni nesil infaz kurumları en üst düzey güvenlik standartlarına sahip olacak.

Sosyal Alanlar: Eğitim alanları, iş atölyeleri ve sosyal etkinlik alanları projelere entegre edilecek.

Kalıcı Çözüm: Yeni binalar ile kapasite sorununun fiziksel olarak aşılması hedefleniyor.