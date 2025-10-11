Kripto para piyasası, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle sert bir darbe aldı. Gün içerisinde toplam piyasa değerinden 550 milyar dolar silinirken, birçok altcoin yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetti. Bu durum, yatırımcılar için son yılların en sert kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın akşam saatlerinde yaptığı açıklamalar, piyasalardaki sert düşüşün temel nedeni oldu. Trump, Çin’e yönelik gümrük vergilerinde ciddi artışlar yapmayı değerlendirdiklerini belirtti. Ardından gece saatlerinde ikinci bir açıklama geldi. TSİ 23.50’de Trump, 1 Kasım itibariyle Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu karar, kripto paralar üzerinde ani ve şiddetli bir satış dalgasına yol açtı.

Bitcoin ve Altcoinlerde Büyük Kayıplar

Gün içinde 122 bin dolara kadar çıkan Bitcoin fiyatı, kısa sürede 102 bin dolara kadar geriledi. Daha sonra kısmi toparlanma ile 112 bin dolar seviyesine yükseldi. Ancak altcoin piyasasında kayıplar çok daha ağır oldu. Piyasa değeri açısından üst sıralarda yer alan birçok altcoin, geçen yılın seviyelerine geri döndü. Binance’de işlem gören bazı altcoinlerde ise düşüş oranı yüzde 90’ı buldu.

Kaldıraçlı İşlemlerde Rekor Zararı

Piyasadaki sert hareketler, kaldıraçlı işlem yapan traderları da ağır şekilde etkiledi. Son saatlerde toplam büyüklüğü 10 milyar doları aşan pozisyonlar zararla kapandı. Zararla kapanan işlemlerin sayısı 1 milyon 500 bine dayandı. Bu gelişme, kaldıraçlı işlem risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kripto para piyasasında yaşanan bu dalgalanma, küresel ticaret gerilimlerinin finansal sistem üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koydu. Yatırımcıların, özellikle siyasi ve ekonomik açıklamaları yakından takip etmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.