Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla ilgili hazırlanan raporun henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını açıkladı. Tekin, “Raporu öncelikle ilgili mekanizmalarla tartışacağız, ardından parlamentoya sunacağız.

Sonuç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine göre belirlenecek” dedi. Bakan, tüm parametrelerin ve kamuoyu tartışmalarının dikkate alındığı çalışmanın tamamlandığını belirtti. Detaylı modellemelerin ve alternatiflerin henüz paylaşılmadığını ifade eden Tekin, gerekli bilgilendirmenin uygun bir zamanda yapılacağını sözlerine ekledi.

YHT Garı’nda ‘Eğitimden Bir Kare’ sergisi açıldı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda sekizincisi düzenlenen “Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Sergisi”, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Memur-Sen ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla açıldı. Toplam 54 eserin yer aldığı sergide, İsrail’in işgali altındaki Gazze’de çocukların eğitim haklarının ellerinden alınmasına dikkat çeken özel bir seçki de yer aldı.

Tekin: Asli misyonumuza geri dönmeliyiz

Bakan Tekin, sergi açılışında yaptığı konuşmada, eğitim sisteminin dünya barışına ve insan haklarına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. “Asli işlevimizi hatırlamamız gerekiyor.

İnsan haklarını, barışı ve demokrasiyi önceleseydik, bugün dünyada bazı vahşetlere karşı sessizlik olmayacaktı” diyen Tekin, müfredat ve okullarda temel haklara saygı, insan onuru ve barış odaklı düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Tekin, müfredatta boykot gibi uygulamaların da yer aldığını belirterek, insan haklarına saygının eğitim sisteminin merkezinde olduğunu ifade etti.

Tekin: Öğretmen atamaları 24 Kasım’da tamamlanacak

Milli Eğitim Akademisi’nin 1 Eylül itibarıyla resmen faaliyete geçtiğini söyleyen Tekin, öğretmen istihdamına ilişkin süreci açıkladı. Bakan, “MEB Akademi Giriş Sınavı temmuz ayında yapıldı.

KPSS ve mülakatla atamaları 24 Kasım itibarıyla tamamlamış olacağız. Atamalar sonrasında normlar güncellenecek ve aralık ayında AGS kontenjanlarını ilan edeceğiz. Yeni yıldan itibaren öğretmen adaylarımız eğitim öğretime başlayacak” dedi.

Yumaklı: Sergi Gazze’nin hafızalara kazınmasını sağlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sergiye ilişkin değerlendirmesinde, Gazze’de yaşanan trajedinin hafızalarda ve kayıtlarda yer alması açısından etkinliğin önemine işaret etti. Yumaklı, Gazze’de hayatını kaybedenler için dua ederken, serginin bu olayların hafızalara kazınmasına katkı sunduğunu vurguladı.

Yalçın: Meydanları boş bırakmayacağız

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yarışmaların ulusal ve uluslararası boyut kazandığını belirterek, Gazze’de yaşanan katliamın insanlığın vicdanını sarstığını söyledi. Yalçın, Filistin özgür olana kadar mücadelelerinin süreceğini vurguladı. Ayrıca, öğrencilerin boykot ve duyarlılık konusunda gösterdiği tutumun önemine değinerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in eğitim öğretim yılının başında başlattığı duyarlılık uygulamalarını takdirle karşıladı.