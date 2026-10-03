Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu personeli adaylarının katıldığı 2026 KPSS Lisans maratonunda değerlendirme aşamasını tamamlamak üzere. Soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla birlikte yaklaşık netlerini belirleyen adaylar, resmi puanların sisteme yükleneceği güne odaklandı.

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI HANGİ GÜN ERİŞİME AÇILACAK?

ÖSYM'nin yıllık çalışma ve sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü kamuoyunun erişimine açılacak. 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Alan Bilgisi oturumlarıyla birlikte sınav etabı noktalanırken, adaylar duyurulan bu tarihten itibaren merkezi yerleştirme ve kurum başvurularında kullanacakları puanları öğrenebilecek.

ÖSYM KPSS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara posta yoluyla basılı evrak olarak gönderilmeyecek; tüm sorgulama işlemleri elektronik ortamda yürütülecek. Değerlendirme işlemleri bittiğinde puan kartları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi olan sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yayına verilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday işlemleri şifreleriyle sisteme giriş yaparak Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi testlerine ait doğru-yanlış sayılarını ve başarı puanlarını görüntüleyebilecek.

KPSS LİSANS PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR, A GRUBU KADROLARDA PUAN YÜKSELTME NASIL İŞLER?

ÖSYM tarafından ilan edilecek 2026 KPSS Lisans puanları, açıklandığı günden başlayarak 2 yıl boyunca geçerliliğini muhafaza edecek. Bu süreçte kamu kurumlarının açacağı B grubu kadrolara veya ilgili yerleştirmelere başvuruda bulunulabilecek. Bununla birlikte, 2025 yılındaki KPSS oturumuna katılmış olan adaylardan A grubu kariyer meslek kadrolarını hedefleyenler, mevcut derecelerini daha yukarı taşımak amacıyla 2026 oturumunda aldıkları puanları kullanma hakkına sahip olacak.