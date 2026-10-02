Yükseköğretim sisteminden çeşitli sebeplerle ayrılmak durumunda kalan veya yerleştiği halde üniversite serüvenine hiç başlamayan adaylar için tanınan geri dönüş hakkı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) nezdinde uygulanmaya devam ediyor. Eğitim hayatlarına uzaktan devam etmeyi planlayan binlerce yurttaş, online başvuru ekranlarının kapanacağı tarihi ve izlenmesi gereken çevrimiçi kayıt protokollerini araştırıyor.

AÖF ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

7592 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen af işlemleri için genel kapanış tarihi 9 Aralık 2026 Çarşamba (saat 17.00) olarak duyuruldu. Ancak 2026 yılı güz yarıyılında ders başı yapmak isteyen öğrencilerin en geç 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar sisteme başvurularını tamamlamaları zorunludur. Belirtilen 2 Ekim tarihine kadar işlemlerini bitirenlerin güz dönemi kesin kayıtları 8 Ekim (saat 10.00) ile 16 Ekim (saat 17.00) aralığında alınacaktır. Güz yarıyılını kaçırıp 3 Ekim ile 9 Aralık tarihleri arasında başvuranlar veya ilk kayıt haftasını kaçıranlar ise sadece bahar dönemi itibarıyla öğrenimlerine başlayabilecekler. Bahar kayıtlarına dair resmi takvim, üniversitenin akademik ajandasında ilerleyen süreçte yayımlanacaktır.

KİMLER ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANABİLİR, KAPSAMI NEDİR?

İktisat, İşletme veya Açıköğretim fakültelerinde eğitim görürken okuldan ilişiği kesilenler ilgili yasadan doğrudan faydalanabiliyor. Ayrıca kendi rızasıyla kaydını sildiren bireyler ile ÖSYM yerleştirmesi sonucunda bölüme hak kazandığı halde daha önce hiç kayıt oluşturmayan adaylar da bu haktan yararlandırılıyor. Kapatılan veya yeni öğrenci alımını tamamen durduran bölümlerden ayrılan kişiler de hak kaybı yaşamadan eski statüleri korunarak doğrudan ilgili programlara tekrar yerleştirilecek.

AÖF AF KAYDI NASIL YAPILIR VE HANGİ BELGELER İSTENİR?

Öğrenci affı müracaat ve kesin kayıt aşamalarının tamamı aoskayit.anadolu.edu.tr ve aof.anadolu.edu.tr portalları üzerinden dijital olarak yürütülmektedir. Fiziksel evrak gönderimi, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar üniversite tarafından kesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların e-Devlet şifreleriyle sisteme girip "Af Kesin Kayıt" sekmesi altındaki talimatları izlemeleri şarttır.

Sisteme yüklenmesi gereken zorunlu belge ve kurallar şunlardır:

Tüm adayların güncel Adli Sicil Kaydı ile Adli Sicil Arşiv Kaydı evraklarını sisteme yüklemesi mecburi tutulmuştur.

Kayıt esnasında eklenecek fotoğrafın son altı ay içerisinde çekilmiş, adayın yüzünün cepheden net olarak görüldüğü bir formatta olması gerekmektedir.

YÖKSİS veya MEBBİS sistemlerinde öğrenim bilgisi bulunmayan adayların, doğrudan onaylı mezuniyet belgelerini yüklemeleri şarttır. Sertifikalar, ilişik kesme yazıları veya geçici denklik belgeleri kabul edilmeyecektir.

DGS veya sağlık lisans tamamlama gibi programlardan kaydı silinen adayların, ön lisans mezuniyet ortalamalarını gösteren evrakları kayıt sonrasında dijital ortama aktarmaları istenmektedir.

GÜZ DÖNEMİ DERS EKLE-SİL SÜRECİ VE ÖZEL İSTİSNALAR

Af mevzuatı çerçevesinde güz döneminde eğitimine başlayacak olan öğrencilerin ders seçim platformu 8 Ekim ile 19 Ekim 2026 tarihleri arasında kullanıma açık tutulacaktır. İlgili tarihlerde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci parolası veya e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak müfredat seçimi gerçekleştirilebilecektir.

Öte yandan geçmiş yıllarda ÖSYM aracılığıyla yerleştirilmesine rağmen üniversiteye hiç uğramamış olan adaylara güz yarıyılı dersleri dekanlık tarafından otomatik olarak atanacaktır. Bu durumdaki adaylar güz dönemi için ders ekle-sil işlemi yapmayacak olup, kendi seçimlerini ancak bahar döneminden itibaren gerçekleştirmeye başlayacaklardır.