A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off turunda Kosova ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlı ekip, ilk antrenmanını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Antrenman iki grup halinde yapıldı

Çalışmalar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

Romanya maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular saha antrenmanına katıldı.

Montella yönetiminde yoğun tempo

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas, rondo ve şut çalışmaları yapıldı.

Antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale oyun oynandı.

Merih Demiral idmanda yer almadı

Tedavisi devam eden Merih Demiral, bugünkü çalışmada yer almadı. Oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

Yıldız isimler sahayı takip etti

Yenilenme çalışmasını tamamlayan Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür, saha kenarından takım arkadaşlarının antrenmanını izledi.

TFF yönetimi de takip etti

Antrenmanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

Hazırlıklar yarın devam edecek

Ay-yıldızlı ekip, Kosova karşılaşması öncesi hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.