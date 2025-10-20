Çin’in Hong Kong özel idari bölgesinde sabaha karşı meydana gelen uçak kazası, büyük panik yarattı. Yerel kaynaklara göre, ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında kontrolden çıkarak pist yakınındaki bir yer hizmetleri aracına çarptı.

Uçak denize sürüklendi

Çarpmanın ardından uçağın pist dışına savrularak denize sürüklendiği bildirildi. Hong Kong yerel basını, kazanın saat 03.53’te yaşandığını aktardı. Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan ve Emirates Havayolları adına uçan Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait EK9788 sefer sayılı uçağın iniş aşamasında pistte hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

2 kişi yaşamını yitirdi, 4 mürettebat kurtarıldı

Yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiği, uçaktaki 4 mürettebatın ise olaydan sağ kurtularak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Mürettebatın sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Pist hava trafiğine kapatıldı

Kazanın ardından Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pisti geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve itfaiye sevk edildi.

Emirates’ten açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları tarafından yapılan açıklamada, kazaya karışan uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığı doğrulandı. Açıklamada, “Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir” ifadeleri yer aldı. Kazanın nedeni hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldığı bildirildi.