İsrail ordusunun çekilmeden önce düzenlediği ağır bombardımanlar, Gazze’deki ibadethaneleri de hedef aldı. Kentin El-Zeytun Mahallesi’nde bulunan El-Şafii Camisi, saldırılarda neredeyse tamamen yıkıldı. Bir zamanlar yüzlerce kişinin namaz kıldığı camiden geriye yalnızca yıkıntılar kaldı.

Caminin minaresi ayakta, geri kalan her şey yok oldu

Gazze’nin kuzeyindeki en eski yapılardan biri olarak bilinen El-Şafii Camisi, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla büyük hasar gördü. Minare dışında tüm bölümler çöktü; duvarların bir kısmı ise saldırının şiddetini gözler önüne seren harabe bir halde kaldı.

Yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi

Evlerini kaybeden bazı Gazzeliler, ayakta kalan cami duvarlarının yanına çadırlar kurarak sığındı. Aileler, her gün bombalanmış mahallerin sessizliğinde, molozların arasında hayatta kalmaya çalışıyor.

Gazze’de yüzlerce ibadethane yıkıldı

El-Şafii Camisi, İsrail saldırılarında tahrip edilen yüzlerce camiden yalnızca biri. Kent genelinde onlarca ibadethane tamamen yıkıldı; birçoğu kullanılamaz hale geldi. Gazze halkı için bu yapılar artık birer enkaz değil, direnişin sembolü haline geldi.