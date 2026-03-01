Orta Doğu’da askeri tansiyonun kontrol edilemez bir boyuta ulaşması üzerine, bölgenin en stratejik yapılarından biri olan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) lider kadrosu harekete geçme kararı aldı. Bölgeyi kuşatan geniş çaplı askeri operasyonlar ve karşılıklı misilleme dalgası, Körfez başkentlerini en yüksek alarm seviyesine taşıdı.

Dışişleri Bakanlarından acil zirve

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun güvenilir kaynaklara dayandırdığı son dakika bilgisine göre, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi devletlerin dışişleri bakanları, bölgeyi sarsan çatışmaları görüşmek üzere olağanüstü bir araya geliyor. Video konferans yöntemiyle bugün icra edilmesi planlanan bu kritik toplantı, Orta Doğu’daki güvenlik mimarisinin sarsıldığı bir dönemde diplomatik bir set çekme çabası olarak değerlendiriliyor. Bakanların, bölgedeki enerji koridorlarını ve üye ülkelerin egemenlik haklarını tehdit eden askeri hareketliliğe karşı ortak bir duruş sergilemesi bekleniyor.

ABD-İsrail operasyonu ve Tahran’ın bölgesel misillemesi

Bölgedeki yangın, 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail’in, Tahran ile Washington arasındaki müzakere süreci devam ederken İran topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatla alevlendi. Bu hamleye sert bir karşılık veren İran yönetimi, yalnızca İsrail hedeflerini değil, aynı zamanda ABD askeri tesislerine ev sahipliği yapan Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölge ülkelerindeki noktaları da füzelerle hedef aldı. KİK toplantısının, bu misilleme saldırılarıyla eş zamanlı bir atmosferde gerçekleşmesi, konseyin kriz yönetimi kapasitesi açısından tarihi bir sınav niteliği taşıyor.

İran’da ağır bilanço

Askeri operasyonların insani ve siyasi boyutu ise her geçen saat daha vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda İran’ın dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere, devlet hiyerarşisinin zirvesindeki pek çok ismin yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Kızılayı tarafından paylaşılan resmi veriler, bombardımanların sivil ve askeri sahadaki yıkımını gözler önüne seriyor. Yapılan açıklamalara göre, şu ana kadar 201 kişi hayatını kaybederken, 747 kişi de saldırılarda yaralanarak tedavi altına alındı.

Üslerin bulunduğu ülkeler teyakkuzda

İran’ın karşı saldırılarında özellikle ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerinin hedef seçilmesi, bölgesel güvenliği çok boyutlu bir krize sürükledi. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi stratejik noktalardaki patlamalar, KİK üyesi ülkelerin dış politikasında köklü bir revizyonu zorunlu kılıyor. Olağanüstü zirveden çıkacak kararların, Orta Doğu’daki vekalet savaşlarının doğrudan çatışmaya dönüştüğü bu yeni dönemde, ateşkesi mi yoksa yeni bir savunma paktını mı tetikleyeceği dünya başkentleri tarafından nefesler tutularak izleniyor.