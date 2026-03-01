Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak bölgede tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamada, yaşanan gelişmelerin yalnızca bölgeyi değil küresel istikrarı da tehdit ettiği vurgulandı.

“Bölgesel ve küresel istikrar riske atılıyor”

Bakanlık açıklamasında, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısıyla başlayan sürecin, İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla daha da genişlediği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.”

Uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilen saldırıların masum sivillerin hayatını tehdit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şiddetin tırmanmasına yol açabilecek tüm kışkırtmaların kınandığı belirtildi. Taraflara saldırılara derhal son verme çağrısı yapıldı.

Türkiye’den arabuluculuk mesajı

Açıklamada, bölgedeki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği bir kez daha vurgulanarak Türkiye’nin arabuluculuk için gerekli desteği vermeye hazır olduğu bildirildi.

Bakanlık, ilgili ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliğinin öncelik olduğunu kaydederek bu kapsamda tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Bölgeye uçuşlar iptal edildi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde vatandaşların güvenliği için tüm hazırlıklar tamamlandı ve süreç yakından izleniyor.

Bu kapsamda:

Bölgedeki tüm büyükelçilikler ve başkonsolosluklar tam kadro görev yapıyor.

Konsolosluk birimleri kesintisiz hizmet veriyor.

Risk değerlendirmeleri düzenli aralıklarla güncelleniyor.

İlgili kurumlar ve yerel makamlarla koordinasyon sürdürülüyor.

Kaynaklar, bu aşamada bölgeye yönelik tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi. Öte yandan Türkiye’nin İran ile olan üç sınır kapısının açık olduğu belirtildi.

Konsolosluk çağrı merkezi 7/24 hizmette

Dışişleri Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin (00 90 312 292 29 29) haftanın 7 günü 24 saat esasına göre hizmet verdiği, vatandaşlardan gelen başvuruların yanıtlandığı ve acil durumlarda hızlı koordinasyon sağlandığı aktarıldı.

Bakanlık kaynakları, güncel duyuruların dış temsilcilikler aracılığıyla düzenli olarak paylaşıldığını ve vatandaşların bulundukları bölgelerdeki güvenlik koşullarına ilişkin bilgilendirmelerin sürdürüleceğini kaydetti.

Tahran semalarında dumanlar yükseldi

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın başkenti Tahran’da dumanların yükseldiği bildirildi.

Kentin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu ve saldırıların ardından yoğun duman bulutlarının gökyüzünü kapladığı aktarıldı.