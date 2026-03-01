Son Mühür- Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve İran'a yönelik askeri müdahaleler sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) çok sert ve net bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yazılı bir bildiri yayımlayarak Türkiye’nin ana muhalefet partisinin bölgedeki çatışmalara dair kırmızı çizgilerini kamuoyuna duyurdu.

CHP Lideri Özel'den bölgesel kaos uyarısı: "Müdahaleleri reddediyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ve İsrail’in İran topraklarını hedef alan askeri operasyonlarını yakından takip ettiklerini belirterek, bu saldırıların uluslararası hukuk kurallarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Komşu ülke İran’a yönelik gerçekleştirilen bu müdahalelerin bölgeyi geri dönülmez bir istikrarsızlığa sürüklediğini ifade eden Özel, mevcut krizin aşılması için tarafların bir an evvel askeri yöntemleri terk ederek diplomasi masasına dönmesi gerektiğini savundu. CHP’nin tutumunun son derece net olduğunu hatırlatan Genel Başkan, uzlaşıyı ve müzakereyi esas alan bir yaklaşımın hayata geçirilmesinin bölge barışı için tek çıkış yolu olduğunun altını çizdi.

"Bölgemizde savaş istemiyoruz" mesajıyla sert tepki

Açıklamasında yedi temel madde üzerinden partinin vizyonunu ortaya koyan Özgür Özel, bölgemizde herhangi bir savaş veya çatışma ortamının oluşmasını kesin bir dille reddettiklerini ifade etti. ABD ve İsrail’in uluslararası normları hiçe sayan ve sivil halkın güvenliğini tehdit eden operasyonlarına karşı çıkan Özel, bu tür müdahalelerin bölge halklarının egemenlik haklarına bir saldırı niteliği taşıdığını belirtti. İran’daki mevcut rejimin insan hakları ve baskıcı politikalarına dair eleştirilerini saklı tutmakla birlikte; İran’ın ve Orta Doğu’nun geleceğine dış güçlerin değil, yalnızca o coğrafyada yaşayan halkların karar verebileceği gerçeğini tüm dünyaya bir kez daha hatırlattı.

Uluslararası kamuoyuna sağduyu ve itidal çağrısı

Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin sınır komşularındaki istikrarla doğrudan bağlantılı olduğunu hatırlatan CHP Lideri, bölgeyi kaosa sürükleyecek her türlü girişimin karşısında kararlılıkla duracaklarını belirtti. Tüm tarafları sağduyulu hareket etmeye davet eden Özel, bölgeye yayılma riski taşıyan bir savaşın küresel ölçekte yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası toplumu ve bölge devletlerini, hukukun üstünlüğünü savunmaya ve bu pervasız müdahaleler karşısında ortak bir duruş sergilemeye çağıran Özel, saldırıların derhal durdurulması ve kalıcı barış için müzakerelerin başlatılması gerektiğini savundu.

"Kuvvet kullanarak rejim değiştirme dönemi kapanmalı"

Özgür Özel, açıklamasının son bölümünde daha geniş bir perspektif çizerek; Filistin, Venezuela ve Grönland gibi örneklerde görülen müdahaleci politikaların küresel bir sistem haline getirilmeye çalışıldığına dikkat çekti. ABD ve İsrail’in istediği her coğrafyada kuvvet kullanarak rejim değiştirme veya toprak kazanma çabalarını bir "cüretkarlık" olarak nitelendiren Özel, bu durumun uluslararası toplumun sessizliğinden beslendiğini vurguladı. CHP olarak devletlerin egemenlik haklarına saygı duyulan, etik değerlere ve evrensel hukuk ilkelerine dayalı bir dünya düzenini savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini ilan ederek açıklamasını sonlandırdı.