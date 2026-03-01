Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde finansal piyasaları hedef alan asılsız iddialara karşı net bir duruş sergiledi. Borsa İstanbul’un faaliyetlerine yönelik ortaya atılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirten yetkililer, kamuoyunu manipülatif paylaşımlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Borsa İstanbul'un kapatılacağı iddialarına açıklama

Bazı sosyal medya platformları üzerinden yayılan, "Borsa İstanbul’un Pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu açıklandı. Yetkili kurumlar nezdinde, borsanın kapatılmasına yönelik halihazırda alınmış bir karar bulunmadığı gibi, bu yönde bir değerlendirme sürecinin de yürütülmediği kesin bir dille ifade edildi. Söz konusu paylaşımların hiçbir somut dayanağı olmadığı ve finansal piyasaların işleyişine yönelik mesnetsiz bir yaklaşım taşıdığı vurgulandı.

Piyasalarda panik oluşturma girişimi: Manipülasyon uyarısı

Yapılan açıklamada, bu tür asılsız haberlerin yayılmasının temel amacının piyasalarda panik ve güvensizlik ortamı yaratarak yatırımcıyı yanıltmak olduğu belirtildi. Bu durumun açık bir manipülasyon girişimi olarak nitelendirildiği bildiride, ekonomik istikrarı kasten hedef alan bu girişimlerin finansal sistemin güvenilirliğine zarar vermeyi amaçladığına dikkat çekildi. DMM, bu tür dezenformasyon faaliyetlerinin sadece bireysel yatırımcıyı değil, ülke ekonomisinin genel dengesini de bozmaya yönelik bir strateji taşıdığını ifade etti.

Hukuki süreç başlatıldı: Sadece resmi kaynaklara itibar edilmeli

Ekonomik istikrara kasteden asılsız iddiaları ortaya atan ve yayan mecralar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı duyuruldu. Kamuoyunun, finansal sistemin işleyişini sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür dayanaksız iddialara itibar etmemesi gerektiği hatırlatıldı. Sağlıklı bir piyasa ortamının korunması adına yatırımcıların ve vatandaşların, yalnızca resmi makamlar ve yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almalarının büyük önem arz ettiği kaydedildi.

